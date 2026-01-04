Veste tristă pentru rugby-ul românesc! Virgil Bălaşa a încetat din viaţă

Numele său sportiv este legat de clubul CS Rapid, la care a jucat şi, peste ani, şi-a început şi activitatea de antrenor. Multiplu campion naţional de juniori, cu rezultate remarcabile în competiţiile internaţionale de juniori cu echipele CSŞ Locomotiva Bucureşti, CN Aurel Vlaicu, RC Zimbrii, CSŞ Triumf, Bălaşa a format generaţii întregi de jucători, mulţi dintre aceştia fiind adevărate repere în echipa naţională a României, printre aceştia numărându-se Sorin Socol, Alexandru Manta, Gabriel Brezoianu, precizează sursa menţionată.

Trupul neînsufleţit este depus la capela Bisericii Sfinţii Martiri Brâncoveni din Chitila. Înmormântarea va avea loc marţi 6 ianuarie, la Cimitirul Parohial "Chitila 1", în jurul prânzului.

Agerpres

