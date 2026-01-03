”Perla” lui Becali a comis-o rău și poate pleca de la FCSB: ”S-a anturat cu cine nu trebuia!”

Alexandru Hațieganu
Mihai Stoica a fost întrebat despre un jucător important de la FCSB și a izbucnit.

FCSB
Superliga
MM Stoica
Mihai Stoica
Octavian Popescu
FCSB a avut o stagiune sub așteptări, dar ultimele rezultate din campionat îi fac pe suporterii echipei bucureștene să spere că au șanse să încheie sezonul regulat în primele șase.

„Roș-albaștrii” au încheiat anul 2025 cu victoria 2-1 din derby-ul cu Rapid și vor avea o luptă complicată pentru o poziție în play-off.

Mihai Stoica nu a mai rezistat când a fost întrebat despre Octavian Popescu

Oficialul celor de la FCSB a fost întrebat despre situația lui Octavian Popescu, care în această stagiune a fost departe de jucătorul care se anunța în urmă cu doi-trei ani.

Mihai Stoica a izbucnit pur și simplu și a dezvăluit că a avut mai multe discuții cu jucătorul, dar acesta continuă să aibă aceeași atitudine greșită. 

Președintele Consiliului de Administrație a dezvăluit că oamenii din jurul fotbalistului de 23 de ani îl trag în jos.

„Nu am discutat şi nici nu am ce să discut. E pe cont propriu. E treaba lui. Vrea să înţeleagă, bine, nu, să fie sănătos. Am renunţat la vârsta asta să mă rog de unii să fie fotbalişti. Am avut o discuţie cu el şi şi-a încâlcat cuvântul. Nu că a făcut el ceva, dar s-a anturat cu cine nu trebuia. Cum l-am susţinut eu nu l-a susţinut nimeni. Continuatoarea Stelei merge înainte cu oricine şi fără oricine”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Aripa stânga de la FCSB a jucat 22 partide în tricoul formației roș-albastre în actualul sezon și are două pase de gol, dar nu a reușit să înscrie niciun gol.

Octavian Popescu este cotat la 850.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.

