Scenariu socant pentru Liverpool! Echipa lui Klopp ar putea pierde titlul, desi e la 22 de puncte de locul 2! Ce se poate intampla

"Cormoranii" ar putea rata titlul.

Desi Liverpool e pe locul 1 in Premier League, la 22 de puncte de pozitia secunda, trupa lui Jurgen Klopp ar putea pierde titlul in cazul in care campionatul va fi suspendat din cauza coronavirusului, anunta Daily Telegraph.

In regulament nu exista nicio prevedere pentru astfel de situatii. In cazul in care nu se vor disputa toate cele 38 de etape, cel mai probabil nu va exista o campioana. Totodata, nicio echipa nu va retrograda. Liverpool ar mai avea nevoie de 4 victorii pentru a deveni matematic campioana.

11 meciuri mai sunt de disputat in acest sezon de Premier League. "Cormoranii" au sansa de a castiga primul titlu in 30 de ani.

Coronavirusul a afectat serios lumea fotbalului. Autoritatile din Elvetia au luat decizia de a anula toate evenimentele la care participa mai mult de 1000 de persoane iar campionatul a fost suspendat in acest weekend.

