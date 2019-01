Familia lui Emiliano Sala nu RENUNTA! Ce decizie au luat rudele dupa ce autoritatile au abandonat cautarile

Autoritatile au sistat cautarile pentru Emiliano Sala, dar familia fotbalistului se lupta in continuare sa-l gaseasca.

Familia lui Emiliano Sala si prietenii fotbalistului vor continua cautarile pe cont propriu, dupa ce autoritatile din Canalul Manecii au oprit ieri cautarile si au anuntat ca este imposibil ca cineva sa supravietuiasca in cele 3 zile de cand avionul a disparut.

Mama lui Sala, Mercedes, impreuna cu prieteni ai jucatorului si cu agentul acestuia, Meissa N'Diaye, au ajuns in Guernsey si au angajat oameni care sa continue cautarile in zona. Dupa ce autoritatile nu au reperat nimic cu avioane si cu un vapor, cautarile vor continua cu doua vapoare angajate de familia jucatorului, anunta Independent.

Ieri seara, capitanul David Barker a anuntat ca nu mai sunt sanse ca jucatorul si pilotul sa fie in viata si a stopat cautarile. "Sansele de supravietuire in acest moment sunt extrem de mici. Am cautat peste tot fara niciun rezultat, in acest moment nu putem continua", a spus el.

Aseara, sora lui Sala a sosit la Cardiff si a izbucnit in lacrimi in fata presei. "Apreciem efortul depus, insa mesajul meu este ca Emiliano trebuie cautat in continuare. Va implor, pentru mine, Emiliano este inca in viata!", a spus Romina.

"E dificil sa-mi exprim sentimentele in acest moment, Am avut mult sprijin din partea celor doua cluburi, le multumesc fanilor pentru mesajele trimise si stiu in adancul inimii mele ca Emiliano si pilotul sunt undeva acolo si traiesc. Noi nu o sa renuntam. Va rugam sa ne ajutati sa continuam cautarile. Stiu ca e in viata, va implor, ajutati-ne sa-l gasim!", a spus ea. O petitie pentru ca autoritatile sa reia cautarile a strans 50.000 de semnaturi in doar cateva ore.

"Cat timp exista o sansa, o mica speranta, va cerem sa nu incetati sa-l cautati pe Emiliano. Toata puterea mea si tot sprijinul meu pentru familia si prietenii lui. Rugati-va pentru Sala" a scris Leo Messi pe contul sau de Instagram.

Nantes: Cautarile trebuie sa continue!

Nantes, clubul pe care Sala il parasea dupa 3 ani, a protestat la decizia autoritatilor din Guernsey de a sista cautarile. "Cautarile trebuie sa continue! Clubul si suporterii cer cu tarie ca Emiliano Sala sa fie cautat in continuare, pentru familia si rudele sale", e comunicatul clubului francez.

Avionul, doborat de gheata!

Cel mai probabil scenariu al autoritatilor este ca avionul usor Piper Malibu a avut probleme din cauza ghetii depuse pe elice. De altfel, nici nu era recomandat ca pilotul sa traverseze noaptea Canalul Manecii cu o aeronava de dimensiuni reduse. S-a aflat ca pilotul in varsta de 60 de ani a cerut turnului de control in timpul zborului sa scada altitudinea de la 1500 km la 750 m tocmai pentru a cauta aer mai cald. La scurt timp dupa mesajul sau, avionul a disparut de pe radare. Pilotul David Ibbotson nu avea licenta pentru a efectua zboruri comerciale si nici nu trebuia sa se afle la bordul aeronavei.