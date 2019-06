Un barbat a fost arestat in cazul Emiliano Sala! Anuntul anchetatorilor: e acuzat de ucidere din culpa

Un barbat de 64 de ani a fost arestat in Anglia in cadrul anchetei privind accidentul aviatic in care si-au pierdut viata fotbalistul argentinian Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson, pe 21 ianuarie 2019.

Barbatul a fost retinut pentru "ucidere din culpa", insa a fost eliberat dupa cateva ore si va coopera cu anchetatorii, dupa cum a anuntat politia, anunta SkySports.

Omul este originar din North Yorkshire, regiune din nordul Angliei.

Fotbalistul argentinian Emiliano Sala a murit pe 21 ianuarie 2019 dupa ce avionul cu care facea deplasarea la Cardiff, unde fusese transferat de la Nantes, s-a prabusit in Canalul Manecii. Epava avionului a fost gasita pe 3 februarie, iar trupul lui Sala a fost recuperat. Corpul pilotului David Ibbotson nu a fost gasit.

Cercetarile continua in acest caz.