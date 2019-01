BREAKING NEWS: Operatiunea de cautare a lui Sala s-a TERMINAT! Nu l-au gasit nici pe atacant, nici vreo urma a avionului in care se afla! Informatii de ultima ora

Cautarile avionului privat care il transporta pe Emiliano Sala de la Cardiff la Nantes au fost oprite. Sansele ca atacantul argentinian sau pilotul sa mai fie in viata sunt aproape inexistente, sustin autoritatile. Dupa 3 zile in care fortele aeriene au lucrat alaturi de cele terestre si de cele navale pentru a-l gasi pe Sala, operatiunea a fost incheiata fara succes. In acest moment, nu exista niciun semn care sa-i duca pe anchetatori la avion sau la cei doi pasageri.

Misiunea e considerata incheiata. Politia din Guemsey le cere marinarilor care trec prin zona sa raporteze orice detaliu care ar putea duce la gasirea victimelor sau a aeronavei disparute.



