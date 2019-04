Tatal lui Emiliano Sala a MURIT. O noua tragedie incredibila pentru familia jucatorului disparut in Canalul Manecii

Tatal lui Emiliano Sala, Horacio, a murit din cauza unui atac de cord.

Familia lui Emiliano Sala e lovita de o noua tragedie, la 3 luni de la accidentul de avion care a dus la moartea fotbalistului. Tatal jucatorului, Horacio, a murit in urma unui stop cardiac, anunta presa din Argentina, citata de Daily Mail.

Emiliano Sala a disparut cu avionul de mici dimensiuni care zbura intre Nantes si Cardiff, iar trupul neinsufletit al fotbalistului a fost gasit cateva saptamani mai tarziu sub apele din Canalul Manecii. Pilotul nu a fost gasit nici pana azi.

Horacio Sala, fost sofer de camion



Horacio Sala a fost sofer de camion in Argentina si locuia in orasul Progreso, alaturi de sotia sa si fiica acestora. Vestea ca Horacio a murit noaptea trecuta a fost facuta de Julio Muller, un politician local. "2019 continua cu vestile socante penntru noi. La 5 dimineata, o femeie, sotia sa, m-a sunat si mi-a zis ca e foarte sparata. Medicii erau acolo, dar cand am ajuns el deja murise", a povestit Muller in presa argentiniana.

Cautarile pentru pilot, oprite!



Anchetatorii i-au recuperat trupul lui Sala chiar in epava avionului, insa ramasitele pilotului David Ibbotson nu au fost de gasit. Familia pilotului a strans aproape 300.000 de euro pentru cautari private, insa acestea s-au intrerupt fara succes. Ibbotson nu avea licenta comerciala si nici permis pentru a zbura noaptea. Decizia de a zbura noaptea, pe timp de iarna cu un avion cu un singur motor a fost criticata de experti in aviatie.



Nantes si Cardiff se lupta pentru suma de transfer!



Emiliano Sala se transferase de la Nantes la Cardiff pentru 20 de milioane de euro si revenise in Franta ca sa-si ia ramas bun de la colegii sai. N-a mai ajuns in Tara Galilor, iar acum cele doua cluburi se judeca la FIFA pentru banii pe transfer. Forul mondial le-a dat termen cateva luni celor doua cluburi sa ajunga la o intelegere in privinta banilor pe transfer. Nici ancheta nu a fost finalizata complet, iar FIFA asteapta verdictul final al anchetatorilor.