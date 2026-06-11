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Filipe Coelho a lăudat pasiunea suporterilor români, respectul pe care l-a primit din partea fanilor Craiovei, infrastructura țării noastre în fotbal și potențialul jucătorului român.

Filipe Coelho, discurs la superlativ despre România

„Foarte mult am fost surprins de pasiunea pe care o au românii pentru fotbal. În Craiova, acest lucru este și mai evident. Este un oraș care trăiește și respiră pentru club. Am doborât recorduri de prezență, oamenii ne abordează pe stradă, în supermarketuri, peste tot. Este o pasiune zilnică și foarte autentică, care ne-a împins prin momente foarte importante.

M-au tratat întotdeauna cu mare respect. Bineînțeles, când am ajuns, eram necunoscut pentru majoritatea dintre ei și existau îndoieli legitime. Dar am început bine, am obținut rezultate importante și asta a ajutat. Am câștigat împotriva lui Mainz acasă, lucru care nu se mai întâmplase de 40 de ani. În timp, am creat o legătură puternică. Am un respect enorm pentru fani și cred că și ei au ajuns să aibă mai multă încredere în mine și în stafful tehnic.

Coelho: „Asta spune multe despre cum este trăit fotbalul în țară”

(n.r.- despre fotbalul românesc) România are o infrastructură foarte bună, mai multe stadioane excelente, foarte aproape de cele mai bune stadioane portugheze și o ligă extrem de competitivă. Dar ceea ce mă impresionează cel mai mult este pasiunea fanilor. Au fost foarte puține meciuri în care am jucat în fața a mai puțin de zece mii de spectatori. Asta spune multe despre cum este trăit fotbalul în țară.

(n.r.- despre jucătorul român) Are mult potențial. Este competitiv, talentat și din ce în ce mai profesionist în modul în care se îngrijește. Jucătorii sunt foarte atenți la recuperare, nutriție și detaliile care fac diferența. În plus, sunt jucători cărora le place să învețe și să se perfecționeze”, a declarat Filipe Coelho, conform flashscore.pt.

Filipe Coelho a preluat-o pe Universitatea Craiova pe 11 noiembrie 2025 după plecarea lui Mirel Rădoi.

Coelho a câștigat alături de olteni Superliga și Cupa României, ultimul titlu și precedentul event fiind realizate de olteni acum 35 de ani.