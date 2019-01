"Pentru fratele meu. Forta Sala!" Mesajul emotionant dezvaluit la meciul Barcelonei: cei doi au fost rivali in Franta

Jucatorii Sevilliei i-au dedicat victoria din meciul cu Barcelona lui Emiliano Sala.

Sevilla a castigat partida tur din sferturile Cupei Spaniei cu Barcelona, scor 2-0, iar Wissam Ben Yedder i-a dedicat golul al doilea fostului sau adversar din campionatul Frantei.



"Pentru fratele meu. Forta Sala!", a fost mesajul pe care Ben Yedder il avea scris pe tricoul de sub echipamentul de joc.



Ben Yedder si Sala au fost adversari in Ligue 1. Ben Yedder a jucat pentru Toulouse timp de sase sezoane inainte de a fi transferat de Sevilla in schimbul a noua milioane de euro.