"Sa intervina presedintii! Nu opriti cautarile!" Fosta iubita a lui Sala, DISPERATA! Apel catre autoritati sa continue cautarile

Cautarile pentru Emiliano Sala si pilotul avionului au fost oprite.

Autoritatile au incetat cautarile pentru avionul in care se afla Emiliano Sala dupa trei zile. "Nu exista nicio sansa de supravietuire", e concluzia trasa de expertii in cautari. In trei zile nu a fost gasita nicio urma de avion!

Vestea a adus disperare catre familia lui Sala si pentru prietenii acestuia. Fosta iubita a jucatorului implora autoritatile sa continue cautarile.

"Avem nevoie de raspunsuri! Sa caute avionul, nu avea cum sa dispara, trebuie sa stim unde se afla! Familia si prietenii lui Emiliano au nevoie sa stie! Cautarile trebuie sa continue! Emiliano Sala trebuie sa apara si sa i se faca dreptate in justite, le cerem presedintilor sa intervina in cautari. Avem nevoie de raspunsuri!", a scris Berenice Schkair.

Bernice a continuat: "Va rugam sa continuati cautarile, Emiliano Sala si pilotul trebuie sa fie in siguranta! Avem nevoie de raspunsuri. Familia si prietenii il asteapta. Nu opriti cautarile acum! E prea devreme, noi speram sa fie gasiti!", a scris Bernice, fotomodel din Franta care l-a cunoscut pe Sala in Nantes.