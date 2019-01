Mesajul CUTREMURATOR transmis de sora lui Emiliano Sala! Tanara, distrusa dupa anuntul opririi cautarilor: "E un luptator! Stiu ca e inca in viata"

Dupa ce autoritatile au facut anuntul oficial privind stoparea cautarilor in cazul disparitiei avionului in care Emiliano Sala facea deplasarea de la Nantes la Cardiff, sora fotbalistului a transmis un mesaj cutremurator.

Tanara Romina ii implora pe cei care pot face ceva pentru a-l gasi pe fratele ei sa nu se opreasca.

"Intelegem lucrurile si apeciem eforturile facute. Vrem sa le multimim celor de la cele doua cluburi si tuturor celor care il cauta pe Emiliano, insa, mesajul meu este: 'Va rog, va rog, va rog nu opriti cautarile!'. Pentru mine, ei inca sunt in viata.

Este foarte dificil pentru mine sa-mi exprim sentimentele in acest moment, este greu.

Am primit foarte multa sustinere din partea cluburilor si le multumesc fanilor pentru eforturile lor, insa, in adancul inimii mele, stiu ca Emiliano, care este un luptator, e inca in viata. Stiu ca Emiliano si pilotul sunt undeva in mijlocul Canalului.

Nu vom renunta", a fost mesajul transmis de sora lui Sala.

Omul care conduce operatiunea aeriana de salvare, Mike Tidd, a declarat pentru ITV ca nu mai exista nicio sansa de a mai gasi pe cineva in viata. De asemenea, expertul crede ca eforturile aviatiei nu vor continua. Cautarile cu avioane ar putea fi oprite azi.

