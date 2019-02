EMILIANO SALA | Ce se intampla in FIFA 19 dupa ce a fost anuntat ca jucatorul a murit! Mesajul primit astazi de gameri

EA Sports a anuntat ca il retrage pe Emiliano Sala din joc.

Politia din Dorset a anuntat joi seara ca a identificat trupul neinsufletit descoperit in epava avionului iar acesta era al lui Emiliano Sala. Vestea a indurerat lumea fotbalului, cei de la Nantes anuntand ca vor retrage tricoul cu numarul 9, purtat de Sala.

Cei de la EA Sports i-au anuntat pe utilizatorii de Fifa Ultimate Team printr-un mesaj ca, in semn de respect pentru jucator si mostenirea acestuia, Emiliano Sala a fost retras din jocul FIFA 19. "Am aflat cu multa tristete despre disparitia lui Emiliano Sala. Pentru a-i onora cu respect povestea, vom implementa urmatoarele schimbari:



* Sala va fi scos din echipa FC Nantes in FIFA

* Cardul din Fifa Ultimate Team cu Emiliano Sala nu va mai fi disponibil in pachete

* Pretul pentru cardurile cu Sala din Fifa Ultimate Team vor ramane in permanenta la actualul pret



Tranmite sincera simpatie familiei, celor de la Cardiff City si Nantes si tuturor fanilor" a fost mesajul celor de la EA Sports.

Emiliano Sala a disparut pe 21 ianuarie, ceea ce a dus la o situatie neasteptata in jocul FIFA 19 - cardul jucatorului, care costa 800 de monede inainte de tragedie, a ajuns sa fie vandut de o mica parte a comunitatii cu 10.000 de monede! Cei de la EA Sports au condamnat aceasta tactica.