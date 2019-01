Cazul Emiliano Sala devine un MISTER! S-a aflat de un al DOILEA pilot care a efectuat formalitatile de zbor. Ce a facut inainte de decolare

Autoritatile au reluat cautarile avionului in care se afla Emiliano Sala, jucatorul cumparat de Cardiff de la Nantes cu 20 de milioane de euro.

Cazul disparitiei avionului in care se afla Emiliano Sala devine si mai misterios, dupa ce autoritatile au descoperit un al doilea pilot care a efectuat formalitatile de zbor, dar care nu a mai ajuns in aeronava in momentul decolarii.

Pilotul David Henderson va trebui sa dea explicatii acum de ce se afla alaturi de Emiliano Sala si pilotul Dave Ibbotson la poarta de zbor, dar nu a mai decolat impreuna cu ei.

Initial, se credea ca acesta se afla la bordul aeronovei, insa el a postat un mesaj pe retelele de socializare in care a anuntat ca este viu si nevatamat. "Contrar a ceea ce se spune in presa, nu sunt mort! Nu eram la bordul avionului", a postat el.

Autoritatile din insula Guernsey au reluat azi cautarile, insa au modificat tipul operatiunii din una de salvare in una de recuperare. Se considera ca e imposibil ca Emiliano Sala si pilotul sa supravietuiasca, daca avionul a plonjat in apa din Canalul Manecii.

Emiliano Sala si-a platit singur avionul!

Ancheta continua si in Marea Briatnie, acolo unde nu se stie inca cine a aranjat zborul lui Sala cu avionul privat. Familia jucatorului stia ca presedintele lui Cardiff i-a platit avionul, informatie negata de oficialii clubului galez. Se credea apoi ca agentul care a intermediat transferul lui Sala de la Nantes la Cardiff este cel care a platit zborul, insa si el a negat informatia. Cei de la Cardiff sustin ca s-au oferit sa-i plateasca lui Sala biletele pentru o linie comerciala, insa acesta a refuzat. Autoritatile nu recomanda zborurile cu avioane de tipul Piper PA-46 Malibu in perioada iernii, iar acum se presupune ca avionul a picat din cauza ghetii care a blocat elicea. Cu o ora inainte de decolare, pilotul a cerut modificarea altitudinii de zbor de la 1500 de metri la 750. Dar la scurt timp, paza de coasta a fost alertata de disparitia avionului de pe radare.



"Este riscat sa traversezi marea intr-un avion cu un singur motor, iarna si mai ales noaptea. Sunt si probleme cu gheata. E un lucru ciudat sa zbori deasupra apei cu un singur motor noaptea pe timp de iarna pentru ca daca se duce motorul ajungi imediat in apa", a spus Alastair Rosenschein, un fost pilot, potrivit Telegraph.