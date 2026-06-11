Firește, după ce și-a îmbunătățit CV-ul la Dinamo, Kopic a plecat de aici, într-o încercare de a-și valorifica, în străinătate, cota. Dar adevărul e că fostul dinamovist, o vedetă a Superligii noastre, e un antrenor oarecare afară. De acest lucru ne convingem acum, la scurt timp după plecarea tehnicianului de 48 de ani din țară.

Zeljko Kopic a părăsit Superliga noastră, după doi ani și jumătate, în care a făcut minuni la Dinamo și a lăsat o impresie excelentă în fotbalul românesc.

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Al-Wahda, niciun cuvânt despre Kopic, și-a prezentat noul antrenor

Imediat după ce Kopic a încheiat conturile cu Dinamo, s-a scris că antrenorul croat e pe lista clubului Al-Wahda din Emirate. Vestea i-a surprins și pe ziariștii din Orientul Mijlociu, în condițiile în care Kopic e un necunoscut în fotbalul arab.

Încă de acum două zile, Sport.ro a anunțat că, în cursa pentru banca echipei Al-Wahda, Kopic e inexistent. Pentru că, potrivit informațiilor sosite din Emirate, un brazilian, Péricles Chamusca (60 de ani), a fost în negocieri avansate cu gruparea din Asia. Iar tratativele au fost finalizate cu succes. Pentru că formația din Abu-Dhabi tocmai a anunțat numirea lui Péricles Chamusca pe bancă pentru noul sezon.