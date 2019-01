Soc total in cazul disparitiei avionului in care se afla Emiliano Sala! Anuntul anchetatorilor

Anchetatorii urmeaza sa verifice daca pilotul avionului avea licenta corecta.

Avionul Piper PA-46 Malibu in care se afla atacantul Emiliano Sala si pilotul Dave Ibbotson a disparut duminica seara de pe radar. Cautarile din ultimele 4 zile nu au dus la vreun rezultat, astfel ca joi seara a fost luata decizia de a incheia cautarea.

Cazul nu se incheie insa aici. Air Accident Investigation Branch (AAIB) a pornit o investigatie pentru a determina cum a fost posibil ca aeronava sa dispara de pe radar. Purtatorul de cuvant al AAIB a declarat: "Cercetam toate aspectele operationale ale zborului, inclusiv licenta!"

Anuntul vine dupa ce sora fotbalistului a declarat ca ea cred ca fratele ei si pilotul sunt in viata: "Va rog, va rog, nu incetati cautarile. Din toata inima stiu ca Emiliano e un luptator si el si cu pilotul sunt undeva. Ei nu vor renunta asa ca va rog sa nu incetati cautarile" a fost mesajul Rominei Sala.

Demersul ei a fost urmat de mai multi jucatori importanti precum Kun Aguero, Nicolas Otamendi, Gonzalo Higuain si fotbalistii de la Nantes care au trimis mesaje pe retelele de socializare prin care cereau sa reinceapa cautarile.

Pilotul Dave Ibbotson avea o licenta privata de pilot. Barbatul de 59 de ani a trecut un examen medical in luna noiembrie, conform arhivei Administratiei Federale de Aviatie. Conform The Sun, Ibbotson trebuia sa aiba licenta comerciala daca suma pe care o incasa era mai mare decat cea necesara pentru combustibil si alte cheltuieli de mentenanta. Avionul era inregistrat in SUA si legislatia din aceasta tara spune ca un pilot cu licenta privata nu are voie sa faca profit din calatorie. Cei de la The Sun mai scriu ca Ibbotson si-a luat licenta de pilot pentru a plati datorii de aproximativ 18.000 de lire.