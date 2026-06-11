La finalul sezonului recent încheiat, antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, s-a despărțit de clubul din Ștefan cel Mare după trei sezoane și jumătate în care a cunoscut atât agonia, cât și extazul la echipa ”câinilor”.

În locul lui Zeljko Kopic, Dinamo l-a pus ”principal” pe Nuno Campos, care a antrenat-o în sezonul 2025/26 pe Zalaegerszeg în primul eșalon al Ungariei

Ioan Andone, surprins de plecarea unui antrenor din Superliga: ”Mă așteptam să rămână! Eu asta cred că s-a întâmplat”

Într-un interviu pentru Pro TV, oferit jurnalistei Violeta Colgiu, Ioan Andone a vorbit, printre altele, despre Zeljko Kopic. Fostul antrenor de la Dinamo a mărturisit că l-a surprins plecarea croatului din ”Ștefan cel Mare”.

Andone consideră că Zeljko Kopic ar fi simțit faptul că nu poate atinge mai mult la Dinamo, iar acest motiv a fost suficient cât să-și strângă mâinile cu cei din conducere.

”(n.r. V-a surprins plecarea lui Kopic?) Da, mă așteptam să rămână. Probabil, a simțit că ăsta e maximul pe care-l poate obține. Eu așa cred. Am văzut declarațiile că nu are oferte, dar nu are cum să nu aibă oferte.

Dar nu era vorba de bani, că el a stat pe salariu mic aici, acum e normal că i-au mărit, dar cred că el a simțit că nu poate să facă mai mult”, a spus Andone.

Kopic a bifat 112 apariții pe banca lui Dinamo și și-a trecut în cont 1,52 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Croatul a mai fost ”principal” de-a lungul carierei sale la Botev Plovdiv, Dinamo Zagreb, Pafos, Hajduk Split, Slaven Belupo, NK Zagreb, Cibalia și NK Lucko.