Stadion nou si Sala Polivalenta intr-un oras mare din Romania! O echipa de traditie renaste. FOTO

Primarul din Brasov anunta investitii masive in sport.

FC Brasov poate sa renasca in urmatoarea perioada si chiar sa joace pe o arena noua. Primarul din Brasov a pornit deja investitii in doua stadioane din oras si vrea sa modernizeze si stadionul Tineretului. Si o Sala Polivalenta uriasa se construieste la Brasov.

E in plan si resuscitarea echipei FC Brasov, care a dat faliment. In prezent, singura echipa din oras este cea a suporterilor, Steagu Rosu.



"Avem o strategie, urmeaza doar sa ne punem la punct datele. Stam foarte mult dupa procedura de rezolvare a insolventei a celor de la FC Brasov, care ne tine foarte mult pe loc ca infrastructura, cat si ca tot ce inseamna partea institutionala. Noi vrem sa luam palmaresul, brand-ul, baza sportiva care este, teoretic, a noastra. Ma refer la patrimoniul, sunt niste elemente de infrastructura care sunt intr-o procedura de faliment, cel care administreaza falimentul nu intelege acest lucru si ar vrea sa-i dam o gramada de bani, miliarde, pe niste betoane pe care noi vrem sa le demolam. E o chestiune procedurala care ne incurca foarte mult. Noi avem copii la Corona, foarte multi, avem sute de copii la diferite categorii de varsta. O sa facem un demers la nivel de federatie sa ne inscriem la un anumit nivel competitional in urmatoarea editie", a spus Geprge Scripcaru, primarul din Brasov, in ProSport.

Acesta a contnuat:

"Noi suntem acum intr-o situatie in care nu putem spune vorbe mari. Ma intereseaza sa avem primii pasi, primele lucruri facute ca structura de baza. Avand toate aceste lucruri puse la puncte, sigur ca vom avea o strategie care sa ne duca si in directia asta. Deocamdata sa nu sarim niste etape. ASSR este in liga a treia, de aici putem sa pornim si sa gandim o structura daca lucrurile merg asa cum vrem noi. Poate ca, in doi ani de zile, putem ajunge la o formula de un anumit nivel. Nici nu trebuie sa facem lucrurile artificial, sa ne raportam la povesti. Ar fi incorect si neserios din partea noastra. Noi in paralel vrem sa facem si investitii, eu vreau sa facem investitii in acest stadion, sa demolam ce este acolo si sa vedem ce e de facut ca si infrastructura, ca si dotari, ca si logistica.

Avem fostul stadion Metrom care e in proiect, anul asta sunt investitii acolo de miliarde de lei pe care le-am preconizat. Mai avem stadionul pe Carpati. Noi va trebui sa preluam acolo tot si sa facem ceea ce trebuie. Ar fi incorect sa creezi un orizont neadevarat. Noi avem alte investitii, traseu de mountain bike, cu partia, noua partie spre Rasnov. Avem sala polivalenta, e o investitie de 20 de milioane de euro care este in momentul de fata in licitatie. La Corona avem aproape 1,600 de copii la toate sectiile de sport din acest club, finantam in proportie de 90 si ceva la suta. Este un proiect pe care o sa-l facem. Fotbalul va avea o perspectiva, Brasovul merita acest lucru si o sa-l facem."

"Sunt procedura in acest an de licitatie. Avem bugetul alocat. Am facut o licitatie anul trecut, au fost ceva probleme procedurale, dar anul acesta se va relua. Ma refer la stadionul Metrom, unde va trebui sa refacem dotari, infrastructura, sala de pregatire, cantina pentru sportivi, pentru copii, e un proiect foarte mare. La fel si pe stadionul Carpati, unde am mutat liceul sportiv, vom corela baza sportiva, investitia va fi corelata cu infrastructura sportiva care va putea fi folosita si de liceul sportiv dar si de sportivii de la Corona. Sala polivalenta este un proiect de 20 de milioane de euro care este in procedura de achizitie. Au fost patru oferte, sa vedem acum care dintre ele va fi validata. Iar stadionul Tineretului, odata cu rezolvarea procedurii falimentului va trebui sa fie preluat de catre noi si sa facem ceea ce trebuie si din punct de vedere al infrastructurii si pe partea asta de competitie sportiva, sa gasim o solutie impreuna.

Sala Polivalenta Brasov, intre 10 si 12.000 de locuri!



"Sala polivalenta este preconizata a avea 10.000 sau 12.000 de locuri. E cat un stadion, va dati seama. Stadionul Tineretului are 12.000 de locuri. Nu trebuie sa facem stadioane mari, ca dupa sa facem ce? Important este sa facem cum am facut cu hocheiul. Am facut echipa, am facut si patinoar intre timp si se pare ca am facut o treaba buna".

In 2014, Brasovul a demarat un proiect pentru un stadion nou de lux. Planul a fost abandonat in 2015.