Calvar pentru Guardiola si vedetele lui Manchester City! TAS va anunta abia in iulie daca „cetatenii” pot juca in Champions League

Mentinerea deciziei de suspendare a clubului pentru doua sezoane din cupele europene poate duce la plecari masive de la City.

In februarie 2020, Manchester City a primit interdictia de a participa doua sezoane in cupele europene, dupa ce UEFA a descoperit incalcari serioase ale regulamentului de fair-play financiar. Investigatia a fost declansata dupa publicare de catre revista germana Der Spiegel a unor documente interne, in noiembrie 2018. Ieri, dupa ce a avut loc o consultare prin apel video intre reprezentantii clubului, UEFA si cei trei judecatori ai Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), acolo unde britanicii au contestat decizia, s-a anuntat ca verdictul va fi anuntat in prima jumatate a lunii iulie.

Decizia va veni dupa reluarea meciurilor din Premier League, dar inainte de jucarea mansei secunde a optimilor de finala ale Champions League, in care City pleaca cu un avantaj, dupa ce a invins in tur, scor 2-1, pe Real Madrid. Decizia e foarte importanta, pentru ca, daca excluderea „cetatenilor” ramane in vigoare, ocupanta locul cinci la finalul sezonului actual din Premier League se va califica direct in editia viitoare a Champions League. In acest moment, clasamentul este condus de Liverpool (82 puncte), urmata de Manchester City (57p), Leicester (53p), Chelsea (48p), Manchester United (45p), Wolverhampton (43p), Sheffield United (43p), Tottenham (41p) si Arsenal (40p).

De asemenea, presa britanica a anuntat ca, in cazul in care suspendarea ramane in vigoare, exista sanse foarte mari ca antrenorul Pep Guardiola si o mare parte dintre vedetele echipei, printre care Gabriel Jesus, Sergio Aguero, Leroy Sane sau Kevin De Bruyne, sa paraseasca clubul, urmand sa ceara transferul la cluburi care sunt calificate in Champions League.