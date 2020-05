Barcelona vrea sa scape de Semedo si i-a gasit inlocuitor! Un jucator de la Manchester City poate veni la schimb

Barcelona si Manchester City sunt aproape sa realizeze un schimb de jucatori, care sa le avantajeze pe ambele.

Viitorul lui Nelson Semedo (26 de ani) este discutat zilnic. Barcelona nu il mai doreste pe fundasul dreapta si acum a aparut varianta unui schimb intre catalani si City.

Mundo Deportivo anunta schimbul care poate favoriza ambele taber: Semedo-Joao Cancelo. Ambii jucatori il au ca impresar pe Jorge Mendes, care poate fi un factor decisiv in realizarea acestei afaceri.

Juventus mai este interesata de Semedo, insa Barca s-a axat pe varianta cu Manchester City si Joao Cancelo. Guardiola este interesat de Semedo si vrea sa scape de Cancelo de care nu a fost impresionat.

Joao Cancelo este cotat la 36 de milioane de euro si a jucat in 11 prtide pentru City in acest sezon. A debutat in 2016 pentru nationala Portugaliei, unde are 16 meciuri si 2 goluri marcate.

Imagini cu Nelson Semedo: