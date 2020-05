Real Madrid a pierdut lupta cu Manchester City pentru un super jucator! Cine urmeaza sa vina sub comanda lui Guardiola

Real Madrid a pierdut lupta pentru un jucator de la Ajax.

Jucatorul celor de la Ajax, Donny Van de Beek, este dorit de Real Madrid si Manchester City, iar conform presei din Spania, fotbalistul a ales unde ar vrea sa evolueze din sezonul viitor. Galacticii au intarziat transferul olandezului, iar jucatorul ar urma sa semneze cu Manchester City, care va achita in schimbul sau nu mai putin de 75 de milioane de euro.

"Sumele de 150-200 de milioane vor disparea de pe piata, dar cred ca o parte dintre jucatorii nostri au o cota foarte buna in continuare. Jucatorii de la Aja sunt foarte bine educati, atat fotbalistic, cat si in afara terenului. Anul trecut noi am ajuns la un acord cu trei fotbalisti: Andre Onana, Nicolas Tagliafico si Donny Van de Beek. Ne-au promis ca vor ramane inca un sezon la noi, apoi noi le-am promis ca ii vom ajuta sa faca urmatorul lor pas in cariera. Nu s-a schimbat nimic si nu vom acorda o reducere din cauza pandemiei. Sunt jucatori foate valorosi si multe cluburi interesate de ei", a declarat Edwin Van der Sar in urma cu cateva zile.