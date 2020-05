Guardiola vrea sa transfere un jucator de la Barcelona! Pe cine incearca sa aduca si ce suma trebuie sa achite Manchester City

Guardiola vrea un jucator de la Barcelona.

Nelson Semedo (26 de ani) este unul dintre jucatorii care ar putea pleca de la Barcelona in aceasta vara. Dupa ce a incercat sa il trimita pe Semedo la Inter, pentru a-i face pe oficialii gurparii milaneze sa mai scada din pretul pentru Lautaro Martinez, dar fara succes, City a intrat pe fir si vrea sa il aduca pe Semedo, potrivit Sport.es.

Scopul acestei mutari este de a pune presiune pe Kyle Walker prin a-i aduce un concurent pe post. Semedo a fost cumparat de Barcelona in 2017 de la Benfica in schimbul a 35 de milioane de euro.

Fotbalistul mai are contract cu Barcelona pana in 2022, iar clauza de reziliere de ridica la 100 de milioane de euro. Pana in acest moment, Semedo a marcat un singur gol pentru Barcelona in 102 meciuri in toate competitiile. 40 de milioane de euro este cota de piata a lui Semedo, pe tranfermarkt.com