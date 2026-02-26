În vara lui 2024, Daniel Sandu a devenit directorul sportiv al Rapidului. Funcția a fost însă o pălărie prea mare pentru oficialul giuleștenilor, care a fost numit în ianuarie 2025 director al departamentului de scouting.

Victor Angelescu, acționar minoritar în Grant, a anunțat că Daniel Sandu și-a pus demisia pe masă și că va pleca de la Rapid. Oficialul e așteptat să semneze cu Toulouse, locul 10 din Ligue 1.

”Aveți variante de înlocuitor?” Ce a răspuns Angelescu

”Da, din ce am înțeles, pleacă, da, de la noi. Adică am vorbit și a înaintat demisia, am acceptat-o și pleacă. A fost o decizie a lui. Am înțeles că a primit o ofertă de la alt club și a decis să se ducă la un club în afara țării.

(n.r. Aveți variante de înlocuitor?) Avem, da, normal. Tot timpul avem variante de înlocuitor. Avem variante, suntem în anumite discuții, dar vă dați seama că nu pot să vă spun cu cine”, a spus Victor Angelescu, potrivit gsp.

Rapid, în Superliga

Rapid ocupă locul trei în clasament cu 52 de puncte. După 28 de etape, gruparea lui Costel Gâlcă a bifat 15 victorii și șapte rezultate de egalitate, la care s-au adăugat șase înfrângeri.

Pentru Rapid urmează meciul cu Unirea Slobozia, în etapa cu numărul 29 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro luni, 2 martie, de la 19:30.