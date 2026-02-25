PSG vs. Barcelona sau Chelsea în optimile UCL!

Pe lângă cele 8 echipe calificate direct în faza optimilor de finală după faza principală a Ligii Campionilor, alte 8 formații au obținut calificarea în urma play-off-ului. Printre ele, revelația Bodo/Glimt, dar și Real Madrid, PSG sau Galatasaray.

Fiecare formație care s-a calificat în urma play-off-ului va avea două posibile adversare în optimile de finală. Cea mai dificilă misiune se anunță pentru deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain, care va da fie peste FC Barcelona, fie peste Chelsea.

Tragerea la sorți pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor va fi organizată de UEFA în cursul zilei de vineri, de la ora 13:00. Tot în cadrul evenimentului de la Lyon vor fi stabilite posibilele dueluri din sferturi și semifinale.

Cum arată lista posibilelor dueluri din optimile Champions League

Paris Saint-Germain vs. Barcelona / Chelsea

Galatasaray vs. Liverpool / Tottenham

Real Madrid vs. Sporting Lisabona / Manchester City

Atalanta vs. Arsenal / Bayern Munchen

Newcastle vs. Chelsea / Barcelona

Atletico Madrid vs. Tottenham / Liverpool

Bodo/Glimt vs. Manchester City / Sporting Lisabona

Bayer Leverkusen vs. Bayern Munchen / Arsenal

Programul meciurilor rămase din Champions League