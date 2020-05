El e seicul care o salveaza pe Dinamo? Patronul lui Manchester City vrea sa cumpere un club in Europa de Est

City Football Group a ajuns la al noualea club detinut, dupa ce a cumparat Lommel SK, din liga secunda belgiana, dar mai cauta inca unul in Europa Centrala si de Est.

Familia regala din Abu Dhabi, prin City Football Group, a cumparat al noualea club din portofoliul ei. Miliardarii din Emiratele Arabe Unite au achizitionat clubul Lommel SK, din a doua liga belgiana de fotbal, dupa ce aceastuia i-a fost reinnoita licenta de organizatie profesionista. Clubul din Lommel are o academie respectata in Belgia, iar oficialii lui Manchester City vor incerca sa gaseasca un nou Kevin De Bruyne sau un nou Vincent Kompany, dar vor folosi noua achizitie si pentru a imprumuta jucatorii tineri, care au nevoie de meciuri in picioare. Cifrele tranzactiei nu au fost date publicitatii, dar presa din Belgia a scris ca seicul Mansour bin Zayed Al Nahyan s-a angajat sa plateasca datoriile de 2 milioane de euro si sa investeasca in urmatorii ani o suma de 10 ori mai mare in dezvoltarea clubului.

Conform strategiei existente, CFG incearca sa acopere toate zonele geografice vitale pentru fotbal, in incercarea de a gasi jucatori tineri valorosi si a nu mai fi nevoita sa plateasca zeci de milioane de euro altor cluburi intermediare. Urmatorul pas asteptat este achizitionarea unui club in Europa Centrala si de Est, printre echipele avute in vedere, in prima faza, aflandu-se unele cu sincope de finantare, dar cu istorie bogata, o academie performanta si infrastructura de pregatire deja existenta. Printre cele luate in calcul se pot afla Dinamo Bucuresti (Romania), Viitorul Constanta (Romania), Slavia Sofia (Bulgaria), Bohemians Praga (Cehia), Dukla Praga (Cehia), Gyori ETO FC (Ungaria), OFK Belgrad (Serbia), Grazer AK (Austria), HNK Gorica (Croatia), NK Domzale (Slovenia), FK Senica (Slovacia), Kavala FC (Grecia) sau Widzew Lodz (Polonia).

CFG mai are in portofoliu cluburile Manchester City (Anglia 1), New York City FC (SUA 1), Melbourne City (Australia 1), Girona FC (Spania 2), Yokohama F. Marinos (Japonia 1), Sichuan Jiuniu FC (China 3), Mumbai City FC (India 1) si Club Atletico Torque (Uruguay 1) si mai are un acord de colaborare cu Atletico Venezuela (Venezuela 1).

Familia regala din Abu Dhabi detine deja in Romania Insula Mare a Brailei, cea mai mare ferma agricola din tara noastra, pentru care a platit suma de 200 de milioane de euro. In 2018, pachetul majoritar de actiuni al companiei Agricost, care administreaza Insula Mare a Brailei, a fost vandut de afaceristul Constatin Dulute catre compania Al Dahra din Emiratele Arabe Unite, detinuta de seicul Hamdan Bin Zayed Al Nahyan. Terenul nu a fost parte a tranzactiei, fiind proprietate a statului roman, dar a fost folosit in continuare, in arenda, de firma cumparata de fratele patronului lui Manchester City. Seicul Hamdan detine echipa de fotbal Al Dhafra FC, din prima liga a Emiratelor Arabe Unite, iar firma araba sposnorizeaza echipa de handbal feminin HC Dunarea Braila.