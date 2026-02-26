Portarul în vârstă de 25 de ani i-a transmis impresarului său, Giovanni Becali, că vrea să părăsească echipa, însă Gigi Becali nici nu vrea să audă despre acest lucru. Ba mai mult, patronul FCSB i-a reamintit lui Târnovanu de sprijinul financiar pe care i l-a oferit în momentul transferului de la Poli Iași și i-a cerut să fie solidar cu clubul.

„Am vorbit cu Târnovanu. Giovanni nu are nicio vină, Giovanni a transmis ce a zis el. I-am zis, bă, tu cât aveai salariu? Păi aveam 1000. Eu te-am luat de la Poli Iași, te-am adus aici… Acum nu mai e vorba de tine. Acum e vorba că interesul echipei este ăsta. Ăsta este interesul echipei. Să putem să intrăm în play-off și să câștigăm campionatul. Dar a înțeles băiatul. Pentru că atunci, avea 1000 de euro, când l-am luat eu de acolo, ei aveau nevoie de 200 de mii de euro împrumut. Și le-am dat 200 de mii, am zis, bă, 200 de mii, dar dați-mi ceva. Au zis că îmi dau portarul. Păi avem unul de 2 metri, 1,98, mi-au zis. Dacă are 1,98, poate iese ceva din el, fără să aud de el. Și le-am dat 200.000. Am întrebat, de fapt, pe cineva care fusese la ei. Am zis, bă, pe cine să iau de la ei? Că să-l iau pe portarul ăla, că are perspectivă. Nu îl știam eu pe Târnovanu!”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.

Condițiile pentru un viitor transfer

Omul cu banii de la FCSB a tranșat și problema unei plecări imediate, subliniind orice mutare se va putea realiza doar la finalul sezonului, cu condiția ca viitoarea echipă să achite o sumă considerabilă.

„De ce vorbești acum? E perioada de transferuri? Când o fi la vară, poți să zici că vrei să pleci. Dar poți să zici că vrei să pleci dacă vii cu o echipă care vrea să te ia. Așa vor să plece toți, să rămân eu singur să joc fotbal? Nu știu cât are clauză, mi se pare că are vreo 5 milioane sau 10, nu știu”, a adăugat patronul FCSB pentru sursa citată.