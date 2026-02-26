VIDEO Denis Alibec, replică acidă pentru Gigi Becali: ”Procesul Etapei la Palat!”

Denis Alibec, replică acidă pentru Gigi Becali: ”Procesul Etapei la Palat!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Denis Alibec i-a dat un răspuns acid lui Gigi Becali. 

TAGS:
Denis AlibecFCSBFarul ConstantaGigi Becali
Din articol

După victoria obținută de FCSB în fața celor de la Metaloglobus, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, i-a ironizat pe Denis Alibec și pe Dennis Politic, cei doi jucători care au părăsit-o în această iarnă pe FCSB.

Denis Alibec: ”Eu joc pentru Farul, nu pentru Gigi Becali!”

Gigi Becali spera că Denis Alibec și Dennis Politic să le ajute pe Farul Constanța, respectiv pe Hermannstadt, în duelurile cu adversarele directe la play-off ale roș-albaștrilor. Becali s-a arătat dezamăgit de cei doi și i-a ironizat pe jucători.

La conferința de presă premergătoare jocului cu CFR Cluj, Denis Alibec a profitat de ocazie și i-a dat o replică lui Gigi Becali.

"Am văzut și eu (n.r. ce a spus Gigi Becali), zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic, dacă el... Eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!", a spus Denis Alibec la conferința de presă.

Ce a spus Gigi Becali despre Alibec

De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic. Și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt. Nu ai văzut aseară? Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar?

A greșit și Zicu. Cel mai bun jucător e armeanul ăla, Grigoryan. Și l-a scos pe Vînă. Păi în ăla mai aveam o speranță. A scos cei mai buni jucători, Vînă și Grigoryan. Eu aveam mare bază. Și-a revenit Farul, îi spulberă pe toți!

(n.r. – Alibec cum vi s-a părut?) Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo”, a spus Becali la Fanatik.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Istoria, dar, mai ales, conducerea îl va judeca: Cristi Chivu, bilanț incert, în primul sezon la Inter. Șanse mari la „event”
Istoria, dar, mai ales, conducerea îl va judeca: Cristi Chivu, bilanț incert, în primul sezon la Inter. Șanse mari la „event”
„Cuminte” în WTA, „coșmarul” jucătoarelor române a surprins pe toată lumea și a pozat provocator pentru o revistă
„Cuminte” în WTA, „coșmarul” jucătoarelor române a surprins pe toată lumea și a pozat provocator pentru o revistă
Tun financiar pentru Arsenal! Venituri uriașe, cele mai mari din istorie
Tun financiar pentru Arsenal! Venituri uriașe, cele mai mari din istorie
Visul fundașului care a impresionat la Dinamo: vrea să se retragă din „Ștefan cel Mare”
Visul fundașului care a impresionat la Dinamo: vrea să se retragă din „Ștefan cel Mare”
Șeful lui Bayern Munchen atacă impresarii. "Comisioanele au devenit imorale. Banii nu mai circulă, ci dispar"
Șeful lui Bayern Munchen atacă impresarii. "Comisioanele au devenit imorale. Banii nu mai circulă, ci dispar"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitură încasată de FC Argeș chiar înaintea meciurilor care o pot duce în play-off!

Lovitură încasată de FC Argeș chiar înaintea meciurilor care o pot duce în play-off!

FCSB, în grupele europene din play-out. Cum ar arăta traseul către milioanele de la UEFA

FCSB, în grupele europene din play-out. Cum ar arăta traseul către milioanele de la UEFA

S-a stabilit tabloul optimilor din Champions League: PSG va avea un duel infernal! Când e tragerea la sorți

S-a stabilit tabloul optimilor din Champions League: PSG va avea un duel infernal! Când e tragerea la sorți

Juventus, eliminată dramatic de Galatasaray în prelungiri! Real Madrid și PSG și-au obținut biletele în optimile UCL

Juventus, eliminată dramatic de Galatasaray în prelungiri! Real Madrid și PSG și-au obținut biletele în optimile UCL

Kovacs a decis duelul PSG - Monaco din Champions League: eliminarea care i-a scos pe oaspeți din minți

Kovacs a decis duelul PSG - Monaco din Champions League: eliminarea care i-a scos pe oaspeți din minți

Denis Alibec, replică acidă pentru Gigi Becali: ”Procesul Etapei la Palat!”

Denis Alibec, replică acidă pentru Gigi Becali: ”Procesul Etapei la Palat!”



Recomandarile redactiei
Istoria, dar, mai ales, conducerea îl va judeca: Cristi Chivu, bilanț incert, în primul sezon la Inter. Șanse mari la „event”
Istoria, dar, mai ales, conducerea îl va judeca: Cristi Chivu, bilanț incert, în primul sezon la Inter. Șanse mari la „event”
Tun financiar pentru Arsenal! Venituri uriașe, cele mai mari din istorie
Tun financiar pentru Arsenal! Venituri uriașe, cele mai mari din istorie
„Cuminte” în WTA, „coșmarul” jucătoarelor române a surprins pe toată lumea și a pozat provocator pentru o revistă
„Cuminte” în WTA, „coșmarul” jucătoarelor române a surprins pe toată lumea și a pozat provocator pentru o revistă
Decizia luată de Cristi Chivu! Cum vrea să spele rușinea din Champions League
Decizia luată de Cristi Chivu! Cum vrea să spele rușinea din Champions League
Șeful lui Bayern Munchen atacă impresarii. "Comisioanele au devenit imorale. Banii nu mai circulă, ci dispar"
Șeful lui Bayern Munchen atacă impresarii. "Comisioanele au devenit imorale. Banii nu mai circulă, ci dispar"
Alte subiecte de interes
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Denis Alibec, salariu de boier la Farul! A devenit cel mai bine plătit fotbalist din istoria clubului
Denis Alibec, salariu de boier la Farul! A devenit cel mai bine plătit fotbalist din istoria clubului
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
CITESTE SI
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

Când scăpăm de frig. Meteorologii anunță o creştere spectaculoasă a temperaturilor. Zonele unde va fi cel mai cald

stirileprotv Când scăpăm de frig. Meteorologii anunță o creştere spectaculoasă a temperaturilor. Zonele unde va fi cel mai cald

Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

stirileprotv Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

Ce spun cetățenii din Republica Moldova despre unirea cu România, după afirmația facută de Maia Sandu | Sondaj IMAS

stirileprotv Ce spun cetățenii din Republica Moldova despre unirea cu România, după afirmația facută de Maia Sandu | Sondaj IMAS

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!