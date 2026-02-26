Denis Alibec, replică acidă pentru Gigi Becali: ”Procesul Etapei la Palat!”

După victoria obținută de FCSB în fața celor de la Metaloglobus, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, i-a ironizat pe Denis Alibec și pe Dennis Politic, cei doi jucători care au părăsit-o în această iarnă pe FCSB.

Denis Alibec: ”Eu joc pentru Farul, nu pentru Gigi Becali!”

Gigi Becali spera că Denis Alibec și Dennis Politic să le ajute pe Farul Constanța, respectiv pe Hermannstadt, în duelurile cu adversarele directe la play-off ale roș-albaștrilor. Becali s-a arătat dezamăgit de cei doi și i-a ironizat pe jucători.

La conferința de presă premergătoare jocului cu CFR Cluj, Denis Alibec a profitat de ocazie și i-a dat o replică lui Gigi Becali.

"Am văzut și eu (n.r. ce a spus Gigi Becali), zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic, dacă el... Eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!", a spus Denis Alibec la conferința de presă.