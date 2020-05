"Mi-au murit membrii din familie din cauza CORONAVIRUS!" O vedeta de la Manchester City vrea sa se ia decizii intelepte in Premier League

Premier League urmeaza sa revina pe 1 iunie, insa nu toti jucatorii doresc acest lucru.

Raheem Sterling, fotbalistul lui Manchester City, a vorbit despre reluarea Premier League si nu este in totalitate de acord cu aceasta decizie.

Jucatorul englez a vorbit pentru The Sun despre importanta constientizarii pericolelor la care sunt expusi fotbalistii si nu numai. "Un prieten apropiat si-a pierdut bunica. Membrii familiei mele au murit si ei. Deci trebuie sa fim intelepti si sa avem grija de noi si de cei din jurul nostru.", a spus Sterling.

Atacantul stie ca City nu mai are nici o sansa in lupta pentru cucerirea campionatului englez si prefera precautia pentru a evita raspandirea COVID-19. "Cu totii suntem pasionati de fotbal, cu totii iubim fotbalul si vrem sa se intoarca. Dar trecem printr-o pandemie. Cand ne intoarcem, trebuie sa ne asiguram ca toata lumea este in siguranta.", a mai spus Sterling.

Raheem Sterling este printre cei mai bine cotati jucatori al lumii, avand o valoare de piata de 128 de milioane de euro. In acest sezon, el a marcat 11 goluri in 24 de meciuri.