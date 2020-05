Bomba pe piata transferurilor! Perez vrea sa ii dea fatala lui Guardiola! Un super star de la Manchester City vrea sa joace la Real Madrid! Anuntul momentului

Un star de la Manchester City ar putea ajunge la Real Madrid.

Fotbalistul celor de la Manchester City, Kevin de Bruyne ar putea ajunge la Real Madrid. Presa din Spania scrie despre interesul pe care il are Perez pentru mijlocasul belgian si anunta pentru prima data ca acesta e deschis la negocieri pentru a veni pe Bernabeu.

De Bruyne ar lua in calcul sa plece la Manchester City, insa singurele echipe la care ar vrea sa mearga sunt Real Madrid si Barcelona. Pana in acest moment, galacticii nu au facut o oferta pentru belgian, insa analizeaza situatia in detaliu, iar in momentul in care se va deschide perioada de mercato, Perez va inainta o oferta catre seicii milionari de la City.

De Bryune ar fi tentat sa plece si din cauza sanctiunii pe care UEFA a dictat-o impotriva campioanei Angliei, iar Real Madrid vrea sa profite de acest lucru. In acest moment, De Bruyne este cotat la 120 de milioane de euro, pe transfermarkt.com, iar daca madrilenii vor reusi sa il transfere, ii vor avea in echipa pe cei mai buni trei fotbalisti belgieni ai momentului si anume Hazard, De Bruyne si Courtois.