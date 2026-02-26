Turneul WTA 250 de la Austin, care se desfăşoară săptămâna aceasta în Texas, a inaugurat o „sală de descărcare” după ce imaginile cu Coco Gauff spărgându-şi racheta la ultimul Open al Australiei au relansat dezbaterea privind viaţa privată în cadrul turneelor.

Pentru a evita situații similare cu cea în care a fost surprinsă Gauff, organizatorii întrecerii de la Austin, Texas, au venit cu soluția numită „camera de descărcare” (n.r. - Rage Room în versiunea originală). Acest loc special amenajat le permite jucătoarelor să-şi exprime frustrarea departe de ochii publicului.

„Descoperiţi sala de descărcare a ATX Open. O premieră! Aici, jucătoarele îşi pot exprima frustrarea sau emoţiile, într-un mediu sigur şi fără camere de filmat”, a anunţat turneul de la Austin, potrivit news.ro, într-o postare pe rețelele de socializare.