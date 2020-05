Incredibil | A fost confundat cu soferul autocarului dupa ce s-a ingrasat in timpul pandemiei! Situatie amuzanta pentru un star de la Manchester City

Moment amuzant la reunirea celor de la Manchester City.

Dupa ce fotbalul a fost intrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, fotbalistii din Premier League au reluat pregatirile. La reunirea celor de la Manchester City, Leroy Sane s-a prezentat cu atat de multe kilograme in plus incat a fost confundat cu soferul autocarului.

"Cand am iesit, l-am vazut pe Leroy. La inceput nu l-am recunoscut, am crezut ca era soferul de autocar. Am vorbit putin cu el, dar a plecat in timpul conversatiei. Cred ca are un pic de lucru, dar el a avut mereu probleme cu greutatea. A spus ca are 7 kilograme in plus", a declarat Zinchenko, pentru O Jogo.

Sane este cotat in acest moment la 80 de milioane de euro si s-a scris in ultima perioada ca este dorit de Bayern Munchen. Mijlocasul in varsta de 24 de ani nu a mai jucat de mult timp, din cauza accidentarilor. In acest sezon, Sane a jucat doar in doua meciuri pentru City acumuland 70 de minute.