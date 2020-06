Marturisiri cutremuratoare de la un fost jucator al lui Manchester City: "Ma tem ca politia m-ar putea ucide!"

Ca urmare a izbucnirii protestelor impotriva rasismului, un fost jucator de la Manchester City a marturisit ca se teme pentru viata lui in America.

Nedum Onuoha este de parere ca politia l-ar putea pedepsi daca nu se comporta intr-un mod pasnic. Nigerianului ii este frica de faptul ca ar putea fi ucis.

"Daca politia ma intelege gresit, s-ar putea sa ma ucida. Niciodata nu ma simt 100% in siguranta cand ies afara. Sunt extrem de precaut si ma comport astfel incat sa nu atrag atentia oamenilor care beneficiaza de putere.

Personal, desi nu imi place s-o spun, politia imi ofera un sentiment de teama si neincredere. Mi-a placut enorm sa traiesc in aceasta tara, dar exista si o parte negativa.

In Marea Britanie eram mult mai linistit pentru ca stiam ca nu-mi pot pierde viata. In schimb, legile din Statele Unite ofera posibilitatea ca incidentele sa devina mortale", a declarat Onuoha.

Nedum Onuoha a fost jucatorul lui Manchester City in perioada 2004-2012. In prezent, nigerianul in varsta de 33 de ani este legitimat la Real Salt Lake, in campionatul Statelor Unite.