Au batut palma! Bayern Munchen s-a inteles cu un jucator de la Manchester City! Cine pleaca de sub comanda lui Guardiola

Jucatorul celor de la Mancheter City, Leroy Sane, s-a inteles cu Bayern Munchen pentru un contract pe 5 sezoane, potrivit Bild. Sane a acceptat conditiile bavarezilor, insa City trebuie sa isi dea acordul pentru a-l lasa pe fotbalistul german sa plece. 40 de milioane de euro ofera Bayern Munchen in schimbul sau, cu 60 de milioane mai putin decat oferta pe care le-au facut-o sezonul trecut celor de la City.

Datorita faptului ca Sane a acceptat conditiile oferite de Bayern, oficialii campioanei Germaniei mizeaza pe faptul ca fotbalistul german ar putea sa ii convinga pe cei de la City sa ii dea drumul.

Bayern Munich and Leroy Sane have agreed to a five-year contract, according to @SPORTBILD ????

A fee between Bayern and Manchester City has not yet been agreed on. pic.twitter.com/3QlVXkEpF0