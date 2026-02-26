Arabii îl regretă pe românul ieșit „la pensie“: „Mai bun decât Inzaghi!“

Se spune că banii nu aduc fericirea și confirmarea acestei realități o avem și în fotbal, din când în când.
Al-Hilal Riad, o formație cu resurse financiare aproape nelimitate, și-a făcut, în ultimii ani, un lot stelar. În fruntea căruia a pus, la începutul acestui sezon, și un antrenor de talie mondială. Vorbim despre Simone Inzaghi (49 de ani). Acesta a lăsat Inter Milano, pentru a prelua colosul din Saudi Pro League, în schimbul unui contract „de nerefuzat“. Sport.ro a dezvăluit aici detaliile financiare ale acordului.
Ce s-a întâmplat însă, pe plan sportiv, după această numire spectaculoasă? Astăzi, Al-Hilal ocupă doar locul 3 în campionat. Și, în ultimele șapte etape, a înregistrat un bilanț mediocru pentru pretențiile fanilor: cinci egaluri, două victorii.
Pornind de aici, jurnalistul saudit, Abo Sewaj, a avut o remarcă interesantă. Ziaristul arab s-a referit la risipa de bani, pe care a făcut-o Al-Hilal pentru aducerea lui Inzaghi, și rezultatele sub așteptări ale echipei din momentul de față.
„Și dacă ai toți banii din lume și aduci un antrenor renumit, de nivel mondial, el nu va reuși, cât timp filosofia sa e incompatibilă cu cultura fotbalistică a echipei la care a fost angajat. Al-Hilal a avut rezultate mult mai bune cu Eric Gerets și cu Anghel Iordănescu, antrenori mai puțin cunoscuți și cu salarii mult mai mici, decât cu Simone Inzaghi în acest moment. Pentru că Gerets și Iordănescu au știut să se adapteze la fotbalul din Arabia Saudită, spre deosebire de o vedetă inflexibilă, cum e Inzaghi“, a notat jurnalistul saudit.
De amintit că, în perioada 1999-2000, cea în care a lucrat la Al-Hilal Riad, „Generalul“ Iordănescu a cucerit patru trofee, printre care și Liga Campionilor Asiei, în 2000.
Ultima formație pregătită de Anghel Iordănescu (75 de ani) a fost naționala României, pe care a calificat-o la Euro 2016. Aici, în Franța, naționala a părăsit turneul final după faza grupelor. Ultima partidă a lui Iordănescu la națională a fost cea de tristă amintire cu Albania (0-1), la Lyon.