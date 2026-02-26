Arabii îl regretă pe românul ieșit „la pensie“: „Mai bun decât Inzaghi!“

Se spune că banii nu aduc fericirea și confirmarea acestei realități o avem și în fotbal, din când în când.

Al-Hilal Riad, o formație cu resurse financiare aproape nelimitate, și-a făcut, în ultimii ani, un lot stelar. În fruntea căruia a pus, la începutul acestui sezon, și un antrenor de talie mondială. Vorbim despre Simone Inzaghi (49 de ani). Acesta a lăsat Inter Milano, pentru a prelua colosul din Saudi Pro League, în schimbul unui contract „de nerefuzat“. Sport.ro a dezvăluit aici detaliile financiare ale acordului.

Ce s-a întâmplat însă, pe plan sportiv, după această numire spectaculoasă? Astăzi, Al-Hilal ocupă doar locul 3 în campionat. Și, în ultimele șapte etape, a înregistrat un bilanț mediocru pentru pretențiile fanilor: cinci egaluri, două victorii.