Daniel Pancu a reacționat, după ce Gabi Matei a apărut astăzi, 26 februarie, cu cătușele la mâini, în fața procurilor.

Mesajul lui Daniel despre trunchierea meciurilor

21 de persoane au fost duse la audieri, într-o anchetă în care CS Păulești este acuzată că a trunchiat anumite rezultate din Liga a 3-a pentru a induce în eroare pariorii.

Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a transmis că vinovații în astfel de cazuri ar trebui să primească pedepse mari în justiție, inclusiv privarea de libertate.

„Nu am văzut, doar am citit. Eu aș cere pedepse mari rău de tot la lucrurile astea, mari de tot! Indiferent de ligă: Liga a 3-a, Liga 1, Champions League, unde o fi. Pedepse mari! Chiar și privarea de libertate”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă premergătoare partidei Farul Constanța - CFR Cluj de sâmbătă, 28 februarie, ora 22:00.

Detaliile din spatele cazului

Fotbalul românesc a fost lovit în plin de un nou scandal legat de meciuri trucate și pariuri. 21 de persoane au fost duse la audieri de către polițiști după ce au fost efectuate 34 de percheziții într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și trucarea unor meciuri pentru câștiguri la pariuri.

Prejudiciul s-ar ridica potrivit anchetatorilor la aproximativ 840.000 de lei.

Prima reacție dinspre club: „Nu știu nimic despre asta”

CS Păulești este un club susținut de Primăria comunei, iar Sport.ro a încercat să obțină un punct de vedere oficial.

Primarul Sandu Tudor nu a putut fi contactat, însă viceprimarul Adrian Banu ne-a răspuns și a declarat că nu are cunoștință despre anchetă.

„Nu știu nimic despre lucrul ăsta. Chiar nu pot să vă spun nimic. Chiar nu știu nimic despre evenimentul ăsta, credeți-mă! Nu am nicio cunoștință”, a spus viceprimarul pentru Sport.ro.

CS Păulești a fost fondat în 1959 și a trecut prin mai multe reorganizări de-a lungul timpului. Clubul a reușit promovarea în Liga 3 în 2016 și din nou în 2022, după câștigarea barajului de promovare.

În sezonul trecut, echipa a evoluat în Seria 5, alături de formații precum Tunari, Blejoi sau Flacăra Moreni. La începutul lui 2026, conducerea a luat decizia radicală de a renunța la întreg lotul, fără explicații clare la acel moment. DETALII AICI