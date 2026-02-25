În luna noiembrie, Mihai Stoica afirma că Mihai Toma, jucătorul lui FCSB, este cel mai bun jucător U21 din Superliga.

"Toma e peste toți. Cine nu crede, să nu se uite că joacă fundaș dreapta. Și pe Messi, dacă îl băgai fundaș stânga, nu îi venea ușor să joace. Eu asta văd și asta spun. Toma, dacă joacă pe postul lui, număr 10 sau atacant lateral stânga. La naționala U19 a jucat atacant lateral stânga și s-a distrat cu adversarii", spunea Mihai Stoica.

Mihai Stoica: "Andrei Borza, cel mai bun jucător U21 din România"

Între timp, după ce Mihai Toma și-a pierdut postul de titular la FCSB, Andrei Borza, fundașul lateral de la Rapid, este considerat de Mihai Stoica jucătorul numărul 1 la capitolul tinerilor din Superliga.

Discuția a pornit într-o emisiune la Prima Sport, unde Mihai Stoica a susținut că Nicușor Bancu și Alexandru Chipciu sunt cele mai bune soluții din Superliga pentru postul de fundaș stânga al naționalei României.

"Chipciu are experiență mai mare. Clar că Bancu e titularul naționalei. Chipciu n-a jucat rău când n-a fost Bancu. Și mie îmi place foarte mult Opruț în ultima vreme, iar pe Borza îl consider cel mai bun U21 din România, printre puținii care ar juca și dacă n-ar fi U21, dar e foarte tânăr.

Chipciu a jucat la Anderlecht, în Cehia. Face 38 de ani acum. Nu se pierde cu firea din cauza atmosferei (n.r - la barajul cu Turcia, de la Istanbul)", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Andrei Borza (20 de ani), fundașul stânga de la Rapid, a strâns 18 meciuri în acest sezon. A marcat două goluri și a oferit două pase decisive, însă a ratat peste 10 etape din cauza unei accidentări, în toamnă.