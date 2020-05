Manchester City a facut apel la TAS dupa ce a fost exlusa din CUPELE EUROPENE! Cand vor primii englezii raspunsul si ce sperante au pentru o decizie favorabila

Manchester City a fost exclusa in februarie din competitiile europene pentru urmatorii doi ani.

Manchester City a decis sa faca apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv in urma acestei decizii. TAS va judeca situatia in 8-10 iunie si City asteapta un raspuns favorabil.

Campionii Angliei spera macar la o reducere a acestei pedepse la un an. City a primit interdictia in februarie, plus o amenda de peste 25 de milioane de euro.

Intr-un comunicat, UEFA a scris: "Manchester City si-a supraestimat veniturile din sponsorizare in informatiile trimise catre UEFA intre 2012 si 2016."

Acest sezon de Champions League nu a fost inclus in pedeapsa aplicata de UEFA, astfel ca City isi poate continua drumul spre trofeu. 'Cetatenii' au invins-o pe Real Madrid pe Bernabeu, in turul optimilor, cu scorul de 2-1.