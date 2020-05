"Acesta investitie face parte din strategia noastra!" Seicii milionari de la Manchester City au mai cumparat un club! Ce super forta se poate naste in Europa

Seicii de la Manchester City au mai cumparat un club din Europa.

Societatea care detine si Manchester City, City Football Group, au mai cumparat un club din Europa. Este vorba despre Lommel SK, club din Liga a 2-a din Belgia. Astfel, Lommel SK, a devenit al 9-lea club pe care il detine City Football Group, potrivit Eurosport.

Pe langa Lommel SK, City Football Group mai detine si New York City FC, Melbourne FC, Girona, Yokohama Marinos, Montevideo City Torque, Sichuan Jiuniu, Mumbay City FC si Manchester City.

"Belgia este una dintre cele mai importante tari din Europa din punct de vedere fotbalistic, acest lucru fiind demonstrat si de succesul echipei nationale si de dezvoltarea unor jucatori de clasa mondiala. Pe unii dintre ei ii stim foarte bine, precum Kevin De Bruyne sau Vincent Kompany.

Aceasta investitie face parte din strategia noastra pe termen lung prin care vrem sa fim prezenti in tarile cheie in lumea fotbalului, unde vrem sa dezvoltam talente. Am fost atrasi de cultura de la Lommel, de bazele de antrenamente dar si de angajamentul fata de tinerele talente de acolo si vrem sa ajutam clubul sa evolueze", a spus Ferran Soriano, directorul general al lui Manchester City.