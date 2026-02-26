OFICIAL Lovitură încasată de Barcelona: Frenkie de Jong, OUT!

Alexandru Hațieganu
Barcelona și Hansi Flick au primit o lovitură grea în cursul zilei de astăzi: Frenkie de Jong s-a accidentat!

Frenkie de Jong s-a accidentat pe parcursului ultimului antrenament organizat, în cursul zilei de astăzi, de Hansi Flick la Barcelona

Frenkie de Jong, accidentat după ultimul antrenament al Barcelonei

Mijlocașul central olandez în vârstă de 28 de ani a fost nevoit să părăsească sesiunea, după ce a simțit un disconfort semnificativ.

De Jong a suferit o accidentare în zona mușchilor ischiogambieri astăzi și va lipsi în următoarele cinci sau șase săptămâni, după cum au confirmat și catalanii într-un comunicat de presă. 

„Jucătorul primei echipe, Frenkie de Jong, a suferit o accidentare la bicepsul distal al piciorului drept în timpul antrenamentului de astăzi dimineață. 

Testele medicale au confirmat că perioada de recuperare estimată va fi de aproximativ cinci sau șase săptămâni”, a transmis Barcelona. 

Partidele pe care le va rata Frenkie de Jong

Mijlocașul olandez va rata câteva meciuri-cheie, inclusiv manșa retur a semifinalei Cupei Regelui împotriva lui Atletico Madrid (0-4 în tur). 

El nu va fi disponibil pentru ambele manșe ale optimilor de finală ale Ligii Campionilor, unde Barca va înfrunta fie PSG, fie Newcastle United.

De asemenea, Frenkie de Jong nu o va ajuta pe Barcelona în La Liga cu adversare precum Villarreal, Athletic Club, Sevilla și Rayo Vallecano.

  • 31 de meciuri, un gol și șapte pase decisive a adunat Frenkie de Jong, în toate competițiile, în sezonul curent, pentru Barcelona. 
  • 45 de milioane de euro este cota sa de piață, conform Transfermarkt. 
