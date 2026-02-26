Frenkie de Jong s-a accidentat pe parcursului ultimului antrenament organizat, în cursul zilei de astăzi, de Hansi Flick la Barcelona.

Frenkie de Jong, accidentat după ultimul antrenament al Barcelonei

Mijlocașul central olandez în vârstă de 28 de ani a fost nevoit să părăsească sesiunea, după ce a simțit un disconfort semnificativ.

De Jong a suferit o accidentare în zona mușchilor ischiogambieri astăzi și va lipsi în următoarele cinci sau șase săptămâni, după cum au confirmat și catalanii într-un comunicat de presă.

„Jucătorul primei echipe, Frenkie de Jong, a suferit o accidentare la bicepsul distal al piciorului drept în timpul antrenamentului de astăzi dimineață.

Testele medicale au confirmat că perioada de recuperare estimată va fi de aproximativ cinci sau șase săptămâni”, a transmis Barcelona.