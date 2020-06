Schimb URIAS intre Barcelona si Manchester City! Pep Guardiola vrea cu orice pret un jucator de pe Camp Nou! Spaniolii fac anuntul

Barcelona si Manchester City negociaza un schimb de fotbalisti.

Pep Guardiola vrea sa il ia pe Nelson Semedo (26 de ani) de la Barcelona, iar pentru a realiza transferul este gata sa il ofere la schimb la Joao Cancelo, anunta Mundo Deportivo.

Cancelo a semnat cu Manchester City in 2019, cand 'cetatenii' plateau in schimbul sau 30 de milioane de euro plus fundasul brazilian Danilo.

Cancelo nu a reusit sa se impuna la City si a jucat doar 11 meciuri in acest sezon de Premier League si 6 in Champions League. Pe postul de fundas dreapta, Guardiola l-a preferat in continuare pe englezul Kyle Walker. O alta problema este salariu

Mundo Deportivo anunta ca Guardiola il doreste pe Semedo la City, iar Cancelo ar putea fi folosit ca moneda de schimb. Negocierile intre cele doua cluburi urmeaza sa se poarte saptamana viitoare.

Barcelona l-a dorit pe Cancelo si in 2017, cand vedeau in el un posibil inlocuitor pentru Dani Alves si un jucator care ar colabora foarte bine cu Lionel Messi pe partea ofensiva.

Jorge Mendes ar reprezenta un plus in negocierile cu Barcelona, impresarul care i-a mai trimis in ultimii ani pe Camp Nou pe Cillessen si Neto.

Singura problema in tranzactie este salariul lui Cancelo, care castiga peste 4.5 milioane de euro pe sezon la City. Pentru a se finaliza mutarea la Barcelona, fundasul ar trebui sa accepte o reducere a salariului.