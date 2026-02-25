GALERIE FOTO Kovacs a decis duelul PSG - Monaco din Champions League: eliminarea care i-a scos pe oaspeți din minți

Kovacs a decis duelul PSG - Monaco din Champions League: eliminarea care i-a scos pe oaspeți din minți Liga Campionilor
PSG s-a calificat în „optimile” Champions League.

Istvan KovacsPSGMonacoChampions League
Echipa lui Luis Enrique a remizat, scor 2-2, în returul din play-off-ul Champions League cu Monaco și s-a calificat în „optimile” competiției după 5-4 la general.

Istvan Kovacs a fost centralul acestei partide și a eliminat un jucător de la Monaco pentru cumul de cartonașe galbene.

Istvan Kovacs, două cartonașe galbene în decurs de trei minute

Arbitrul român a luat o decizie importantă în economia rezultatului final al acestei duble.

Istvan Kovacs i-a acordat al doilea cartonaș galben Coulibaly, și implicit pe cel roșu, în minutul 58, în urma unui fault evident asupra lui Hakimi.

Mijlocașul francez văzuse cu trei minute în urmă primul avertisment și a fost șocat în momentul în care Istvan Kovacs l-a eliminat fără să ezite.

Sursă foto: Digi Sport

După eliminarea din repriza a doua, de la scorul de 0-1, PSG a reușit să întoarcă și să conducă cu 2-1, iar în cele din urmă s-a calificat.

Parizienii vor afla la tragerea la sorți de vineri, 27 februarie, dacă vor juca în „optimile” Champions League cu Barcelona sau cu Chelsea.

