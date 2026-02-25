Echipa lui Luis Enrique a remizat, scor 2-2, în returul din play-off-ul Champions League cu Monaco și s-a calificat în „optimile” competiției după 5-4 la general.

Istvan Kovacs a fost centralul acestei partide și a eliminat un jucător de la Monaco pentru cumul de cartonașe galbene.

Istvan Kovacs, două cartonașe galbene în decurs de trei minute

Arbitrul român a luat o decizie importantă în economia rezultatului final al acestei duble.

Istvan Kovacs i-a acordat al doilea cartonaș galben Coulibaly, și implicit pe cel roșu, în minutul 58, în urma unui fault evident asupra lui Hakimi.

Mijlocașul francez văzuse cu trei minute în urmă primul avertisment și a fost șocat în momentul în care Istvan Kovacs l-a eliminat fără să ezite.