Fata DE mingi ;) Jucatorul care a "combinat-o" pe aceasta bomba sexy pentru un meci. GALERIE FOTO HOT

Lindsey va fi, fara doar si poate, cea mai voluptuoasa fata de mingi din istoria golfului. Bomba sexy a starnit numeroase comentarii, dupa ce a acceptat invitatia jucatorului de golf Grayson Murray, pentru a-i fi alaturi la turneul de Masters de la Augusta, programat la inceputul lunii aprilie.

Murray, unul dintre cei mai tineri jucatori din circuitul PGA, va trebui sa indeplineasca insa o conditie: sa castige la Houston.

Aflat intr-o forma nu prea buna la ultimele turnee din circuit, Murray s-a gandit ca norocul i s-ar putea schimba daca ar avea-o alaturi pe frumoasa Lindsay Pelas, fost iepuras Playboy. Acesta i-a adresat o invitatie, iar ea a raspuns prompt.

"Tocmai am gasit motivatia de care aveam nevoie", a spus el amuzat, dupa ce frumoasa blondina a acceptat.

Pelas are 6 milioane de urmaritori pe Instagram si este caracterizata ca fiind una dintre cele mai sexy femei de pe retelele de socializare.

Pelas (25 de ani) este cu doi ani mai mare decat Grayson Murray (23). Aceasta s-a aflat in trecut intr-o relatie cu Calum Best, fiul legendarului fotbalist George Best.

