(P) Admiral.ro, noua platforma dedicata jocurilor de cazinou si pariuri sportive. Bonus de 100% pentru noii utilizatori

Din aceasta toamna, pasiunea pentru jocuri se muta in online, pe platforma autorizata admiral.ro.

De acum incolo, iubitorii jocurilor de noroc si pariuri sportive pot sa se bucure de o experienta completa si sa acceseze jocurile lor preferate intr-un singur loc, intr-o selectie variata, de la jocurile de sloturi pana la jocuri de cazinou si pariuri sportive.

Elementul de noutate pe care ADMIRAL il aduce in atentia pasionatilor este posibilitatea de a juca online, in exclusivitate, jocurile originale marca NOVOMATIC, preferate de milioane de jucatori la nivel global, precum Book of Ra, Sizzling Hot, Lucky Lady’s Charm, dar si multe altele. Platforma admiral.ro pune la dispozitia utilizatorilor una dintre cele mai sigure oferte de pariuri sportive din lume, intr-o gama bogata si zilnic conecteaza clientii la sute de evenimente sportive din intreaga lume.

Cont creat rapid si bonus de 100%

ADMIRAL urmareste sa ofere cea mai buna experienta de jocuri online si permite creare rapida a contului, in doar cateva minute. Odata inregistrat si creat contul pe admiral.ro, jucatorul poate sa inceapa sa parieze. Toti utilizatorii noi beneficiaza de un bonus de bun venit de 100%, astfel un depozit in valoare de maximum 800 RON le va restitui suma sub forma de bonus.

Jucatorii au la dispozitie si serviciul de depunere la casierie, in orice locatie ADMIRAL. Nu se percepe taxa pentru acest serviciu si se evita astfel comisioanele bancare.

27 de ani pe piata romaneasca

NOVOMATIC este lider in tehnologia jocurilor de noroc din Europa, a activat cu succes pe piata romaneasca in ultimii 27 de ani. NOVOMATIC Romania are un dublu rol: operator de jocuri de noroc si furnizor de echipamente, ceea ce confera grupului un statut de lider pe piata jocurilor de noroc din Romania. Sub brand-ul ADMIRAL opereaza peste 2.000 de aparate, in mai mult de 131 de locatii, in intreaga tara. De asemenea, grupul inchiriaza mai mult de 3.000 de echipamente de jocuri de noroc pentru terti si exploateaza cu succes in parteneriat cu Compania Nationala Loteria Romana peste 5.000 de terminale de videoloterie (VLT).

ADMIRAL, un partener de incredere

Siguranta si securitatea jucatorilor fac prioritatea ADMIRAL. Accesul platformei admiral.ro este unul pe deplin securizat si toate informatiile utilizatorilor, de la date personale pana la tranzactiile facute sunt confidentiale cu ajutorul unor tehnologii de inscriptare de ultima generatie. Pe langa ideile creative de gaming si inovatii tehnologice in domeniu, NOVOMATIC a dezvoltat unul dintre cele mai moderne concepte de prevenire a jocului patologic in Europa. Astfel, sunt intreprinse periodic actiuni pe directiile strategice de comunicare si pe partea de blocare a persoanelor vulnerabile.

Joci pe admiral.ro si castigi un BMW i3

Pentru ADMIRAL, relatia cu jucatorii primeaza si se doreste punerea bazei unei relatii solide, de lunga durata. Acestia pot beneficia de numeroase bonusuri de loialitate si se pot bucura de campanii care le aduc premii importante. Cea mai recenta campanie, “ADMIRAL te ELECTRIZEAZA”, l-a premiat pe un jucator norocos cu o masina electrica BMW i3. Astfel, luni, 2 octombrie 2017, la sediul NOVOMATIC Romania, a avut loc extragerea finala a Loteriei Publicitare “ADMIRAL te ELECTRIZEAZA”. Pentru validarea extragerii, alaturi de comisia interna, au fost prezenti reprezentanti ai presei, iar extragerea a fost efectuata de catre binecunoscuta Gina Pistol. Dupa minute bune, in care softul a amestecat participantii inscrisi in campanie, norocul a decis: castigatorul premiului BMW i3 este Flueras Dorin-Dumitru din Bucuresti.