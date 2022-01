„Un rahat total!” John McEnroe critică autoritățile australiene, după episodul Djokovic: „Îl apreciez, a avut tupeu.”

Legendarul tenismen, John McEnroe a avut o intervenție în direct la postul de televiziune ESPN din Statele Unite ale Americii, catalogând situația în care Novak Djokovic a fost pus de autoritățile australiene „un rahat total.

De 7 ori campion în turneele de mare șlem, americanul l-a apărat pe liderul ATP și crede că întreaga situație ar fi trebuit să arate mult mai simplu, putând fi rezolvată strict în baza vaccinării.

John McEnroe: „Novak decide dacă vrea să facă vaccinul. Are dreptul la convingerile lui.”

„Novak Djokovic, nici nu știu de unde să încep. Încep să analizez partea în care nu era vaccinat, partea în care, dintr-odată, a avut COVID, partea în care i-au acordat viza, partea în care era pe avion, iar australienii s-au gândit să-i facă probleme, pentru că oamenii începuseră să se plângă...?”, s-a întrebat McEnroe, vizibil deranjat de maniera în care șirul evenimentelor a avut loc.

„Scoateți-l din țară, apoi, ah, apropo, i-am refuzat viza pentru a doua oară,” a spus McEnroe, descriind acțiunile luate de autoritățile de la antipozi. „I-am scris lui Novak în timpul procesului, a fost un rahat total. Dacă el decide să nu se vaccineze, iar autoritățile australiene decid că trebuie să fii vaccinat pentru a merge acolo, final de poveste. E alb sau negru.

El decide dacă vrea să îl facă. Are convingeri puternice, are dreptul la acele convingeri. Într-un fel, a avut tupeu ca să meargă acolo, trebuie să îl laud pentru asta. Eu am 7 Grand Slam-uri, Novak are 20. Motivul pentru care mai multe e că a fost dispus să riște pentru ele. Rămân fan Novak,” a adăugat John McEnroe într-o intervenție televizată.

Australian Open 2022 este abia al doilea turneu de mare șlem pe care Novak Djokovic îl ratează, după US Open 2017, din 68 de apariții posibile.