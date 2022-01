Novak Djokovic, demascat de propriii avocați! A acordat premii copiilor la o zi după ce a fost testat pozitiv la COVID

Avocații lui Novak Djokovic au făcut publică data infectării liderului mondial cu coronavirus, motiv invocat pentru obținerea scutirii de vaccinare acordată sârbului.

A doua contactare a virusului de către Novak Djokovic ar fi avut loc în data de 16 decembrie. În aceeași zi în care ar fi contactat virusul însă Novak Djokovic a fost prezent la o lansare de timbre care îi omagiază cariera, informează AFP News. Cu o zi înainte de acest eveniment, numărul 1 ATP a asistat la meciul Stelei Roșii din Euroliga de baschet.

Novak Djokovic a apărut în public fără mască de protecție și în data de 17 decembrie, când a asistat la o ceremonie de premiere a copiilor de la Centrul de Tenis Novak din Belgrad, iar două zile după momentul infectării a fost subiectul unei ședințe foto realizate de L'Equipe.

În 2020, Novak Djokovic a fost acuzat de nerespectarea regulilor pandemice, organizând Adria Tour, un turneu amical în urma căruia soții Djokovic au fost depistați pozitiv la COVID.

One more item to add to this timeline:

On December 18th, two days after his purported positive PCR test on December 16th, Djokovic did a photoshoot with L’Equipe. pic.twitter.com/a9CUGw5Fl3