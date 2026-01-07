LIVE TEXT Parma - Inter Milano, azi de la 21:45: Cristi Chivu, obligat să își răpună fosta echipă! Formațiile probabile

Parma - Inter Milano, azi de la 21:45: Cristi Chivu, obligat să &icirc;și răpună fosta echipă! Formațiile probabile Serie A
Pe Sport.ro găsești tot ce trebuie să știi despre meciul Parma - Inter Milano de astăzi, de la ora 21:45. 

cristi chivuCristian ChivuSerie AInter MilanoParma
Parma - Inter Milano, partidă contând pentru etapa a 19-a din Serie A, se va juca astăzi, de la ora 21:45. Meciul va fi transmis în format LIVE TEXT de către Sport.ro

LIVE TEXT | Parma - Inter Milano, pe Sport.ro de la 21:45

Duelul va fi unul cu adevărat special pentru Cristi Chivu. Antrenorul român va înfrunta prima sa echipă din carieră la nivel de seniori, pe care a reușit să o salveze de la retrogradare în stagiunea precedentă. 

Chivu nu își permite însă deloc să aibă resentimente. Are nevoie de victorie pentru a fi sigur că se menține în fruntea campionatului Italiei și pentru a se desprinde eventual de urmăritoare. 

Inter este lider în Serie A cu 39 de puncte în 17 etape disputate. Milanezii sunt urmați de AC Milan (38), Napoli (37), Juventus (36) și AS Roma (36). 

De cealaltă parte, Parma se situează cu 18 puncte pe locul 14 în primul eșalon. „Cruciații” au un avans de 6 „lungimi” față de Verona, ocupanta poziției a 18-a retrogradabile direct. 

Echipele probabile:

  • Parma (3-5-2): Corvi - Del Prato, Circati, Valenti - Britschgi, Bernabe, Keita, Sorensen, Valeri - Ondrejka, Pellegrino.
  • Inter Milano (3-5-2): Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco - Thuram, Martinez. 
