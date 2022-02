NEWS ALERT | I-a pus capac victoria lui Nadal la Melbourne? Potrivit apropiaților, Novak Djokovic s-a răzgândit pe tema vaccinării anti-COVID

Daniel Muksch, autor de biografie a lui Novak Djokovic a dezvăluit că sunt șanse mari ca liderul ATP să se răzgândească cu privire la intențiile sale referitoare la vaccinul anti-COVID.

Novak Djokovic, căruia i s-a refuzat viza de Australia a căzut în clasamentul all-time care numără titlurile de mare șlem câștigate, asistând la o victorie a rivalului său, Rafael Nadal la Melbourne.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena ???????????? @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc