Clubul este la un pas să finalizeze transferul lui Chilohem Onuoha, un atacant german de 20 de ani de la FC Koln, care vine să mărească concurența exact în zonele terenului acoperite de fostul jucător de la FCSB.



Presa din Portugalia anunță iminența mutării și subliniază polivalența noului venit. Onuoha, un vârf de 1,88 metri, nu este doar un pivot clasic, ci un jucător care „se face remarcat prin mobilitate și poate evolua atât pe aripi, cât și în axul central”, descriere care se suprapune perfect cu profilul românului.



Atac la titularizare?



Mutarea este privită ca un „afacere de ocazie” pentru Estrela, care profită de faptul că neamțul nu s-a impus la SC Verl, în liga a treia germană, unde fusese împrumutat. Totuși, aducerea unui fotbalist tânăr, format la RB Leipzig și Koln, indică dorința antrenorului de a avea mai multe soluții ofensive, punând presiune directă pe titularii actuali, notează Abola.



În acest sezon, Ianis Stoica a fost o piesă de bază pentru Estrela, adunând 19 prezențe, 3 goluri și 2 pase decisive în toate competițiile. Cotat la 1,5 milioane de euro, românul trebuie acum să demonstreze că merită să rămână prima opțiune în atac, mai ales că echipa are nevoie de puncte.



Prima ocazie de a-și apăra statutul va fi în etapa următoare din Liga Portugal. Estrela da Amadora primește vizita celor de la Estoril pe 19 ianuarie.

