Deși a avut oferte inclusiv din Superliga României, Niță a preferat să aștepte o ofertă din străinătate, care să îi poată satisface pretențiile financiare.

Florin Niță are pe masă o ofertă din Iran

Niță speră să își găsească echipă în această iarnă, iar goalkeeperul are deja o ofertă pe masă.

Conform Iamsport, un club din Iran îl vrea în poartă pe fostul titular al echipei naționale care a impresionat la EURO 2024.

Chiar dacă iranienii sunt dispuși să îi plătească un salariu important internaționalul român, Niță ezită să semneze din cauza situației tensionate din Golful Persic și preferă să aștepte și alte oferte în această iarnă.