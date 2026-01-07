Partidele de astăzi de la ora 21:30 din Premier League pot fi urmărite AICI

EXCLUSIV pe VOYO de la ora 22:15 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Manchester United joacă la Burnley în etapa a 21-a din Premier League.

După demiterea lui Ruben Amorim, pe banca ”Diavolilor Roșii” va sta interimarul Darren Fletcher (42 de ani în februarie), fostul internațional scoțian care a jucat pe Old Trafford între 2002 și 2015 și este antrenor la juniorii clubului din 2020.

Ruben Amorim, o demitere înfiorător de scumpă: suma cu care va pleca de la United, imensă!



Presa engleză tocmai a calculat cât a costat șederea tehnicianului de 40 de ani pe „Old Trafford“.

În primul rând, aducerea lui Ruben Amorim, care era sub contract cu Sporting Lisabona, a costat clubul din Premier League vreo 11 milioane de euro. În schimbul unui contract, din care mai rămăseseră 18 luni, portughezul primea un salariu anual de 7,7 milioane de euro.

Acum, după rezilierea acordului, United îi va plăti lui Ruben Amorim suma de 11,5 milioane de euro drept despăgubire.

Potrivit socotelilor din presa engleză, afacerea Ruben Amorim a costat clubul Manchester United o avere: 31,5 milioane de euro, în total!

În schimbul acestei sume, echipa s-a clasat pe locul 16 din 20 în sezonul trecut și a fost lăsată pe 6, în acest moment, după 20 de partide.

