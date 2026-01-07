Tehnicianul român nu s-a ferit de cuvinte mari la prima sa apariție în fața jurnaliștilor saudiți. Șumudică a garantat că echipa va rămâne în prima ligă, punând pe masă cartea sa de vizită.

În plus, antrenorul român a dezvăluit că a refuzat oferte din China pentru a reveni în fotbalul saudit, pe care îl consideră acum în top 7 mondial. „Șumi” a explicat că a fost contactat de actuala sa echipă încă din sezonul precedent, pe când se afla pe banca celor de la Rapid, și a subliniat că obiectivul suprem este evitarea retrogradării.

„Meseria mea și a staff-ului meu este să salvăm Al Okhdood, aceasta este provocarea pentru care am venit. Am o experiență de 22 de ani în antrenorat și nicio echipă pe care am pregătit-o nu a retrogradat, ceea ce îmi dă o încredere uriașă că vom depăși momentul actual. Depășirea crizei psihologice a jucătorilor nu este un lucru greu, am vorbit cu toți și le știu bine potențialul. Am început să urmăresc echipa de acum cinci meciuri. Nu sunt aici să-mi dezvălui planurile tactice, rezultatele sunt singurele care judecă. Mulți s-au întrebat de ce am acceptat misiunea, iar răspunsul meu a fost clar: voi lupta alături de echipă pentru a rămâne în ligă și pentru a îmbunătăți rezultatele, mai ales că am găsit un sprijin mare din partea conducerii”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

Ultimatum pentru vestiar

Fostul antrenor de la Al-Shabab și Al-Raed știe deja ce îi lipsește echipei pentru a supraviețui în prima ligă. Șumidică a cerut conducerii întăriri urgente pe trei posturi cheie: aripă stânga, mijlocaș central și atacant.

„Al-Ahli este o echipă mare, cu jucători de excepție, dar noi vom miza pe forța grupului. Le-am explicat băieților că acest meci este adevăratul nostru început în campionat. Vom lupta ca o familie, iar cine nu are un angajament total trebuie să-și facă bagajele și să plece! Am preferat oferta de la Al Okhdood deși am avut alte două propuneri, una chiar din China. Cei de aici m-au căutat încă din sezonul trecut, când antrenam la Rapid București. Mă simt confortabil în Arabia Saudită, iubesc această țară și respect oamenii de aici, de aceea am ales să revin. Campionatul saudit este acum unul dintre cele mai puternice șapte din lume și crește rapid”, a mai spus Șumudică.

